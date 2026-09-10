Гонки дронов, VR и лазерный бой: фестиваль «Защитники будущего» пройдёт в Пскове

11:38, 10 сентября 2026, ПАИ

Ежегодный военно-патриотический фестиваль «Защитники будущего» – ключевое молодежное событие Псковской области, объединяющее учащихся и студентов всех образовательных учреждений региона, – пройдет на площадках Пскова 19 сентября. Мероприятие состоится в СРП «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2, и станет площадкой для демонстрации достижений в сфере высоких технологий, инновационных видов спорта и военно-патриотического воспитания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Программа фестиваля будет посвящена цифровым технологиям, инновационным видам спорта и военно-патриотической выставке. Участников ждут различные соревнования, лазерный бой, гонки дронов, фиджитал-спорт , VR-погружение , симулятор полётов, а также тематические мастер-классы и практические сессии по работе с искусственным интеллектом, кибербезопасности и цифровым инструментам. Мероприятие предоставит молодым людям уникальную возможность освоить актуальные цифровые компетенции, обменяться опытом и найти единомышленников для реализации совместных проектов в сфере высоких технологий.

Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Псковской области, в том числе из регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Программа дня начнется в 11:00 с соревнований, в 13:00 состоится официальное открытие, с 12:00 до 17:00 будет организована работа интерактивных площадок, а завершится мероприятие в 19:00. Участие в фестивале бесплатное, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи и национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами фестиваля выступают министерство молодежной политики Псковской области, Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области и Федерация фиджитал-спорта Псковской области.