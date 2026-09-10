Уголовное дело возбудили на 16-летних вандалов за разгром «Вдохновения» в Локне

11:45, 10 сентября 2026, ПАИ

Уголовное дело возбудили на 16-летних вандалов из Локни, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, в ночь на 6 сентября вандалы повредили благоустроенную территорию у домов № 3 и 5 на улице Советской в посёлке Локня. Полицейские незамедлительно начали проверку.

В ходе проверочных мероприятий правоохранители установили причастность двух несовершеннолетних к повреждению объектов на благоустроенной территории: фонтана, деревянной фигуры и качелей.

Дознаватели отделения полиции «Локнянское» возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

В отношении подростков избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.

Напомним, глава Локнянского округа Иван Белугин назвал произошедшее «осознанной подлостью» и пообещал добиться установления виновных.

ТОС «Вдохновение» является одним из самых активных территориальных общественных самоуправлений Локнянского округа. В 2025 году его проект «Аллея вдохновения» стал победителем областного конкурса: там установили скамейки и малые архитектурные формы, посадили ивы.