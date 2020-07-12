Волейбольную площадку и детский городок обустроили в Усвятах

23:30, 12 июля 2020, ПАИ

В Усвятах состоялась приемка детской и волейбольной площадок, где жители поселка смогут отдыхать и заниматься спортом. Новые игровая и спортивная зоны находятся в центральном сквере Усвят, сообщает районная газета «Новая жизнь».

Приёмку провела инженер отдела строительного контроля и технического сопровождения Государственного Управления капитального строительства Псковской области Наталья Карпова.

Построить площадку удалось благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому была благоустроена зона отдыха с инсталляцией «Я люблю Усвяты» возле районного Дома культуры. Проекты реализованы по инициативе граждан, которые путем рейтингового голосования выбрали эти территории для обновления.



На строительство площадок потратили около миллиона рублей. На территории установили детский игровой комплекс, песочницу, качели, скамейки, обустроили новую волейбольную площадку. В рамках образовавшейся экономии средства направили на установку камер видеонаблюдения в сквере.