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Общество

Первая информация поступает с участков в Печорском районе

Начинает поступать первая информация с участков в Печорском районе, где сегодня, 12 июля, проходили выборы главы муниципалитета.

По данным наблюдателей с участка 186, всего проголосовали 106 избирателей, 66 из них отдали голоса за представителя от «Единой России» Сергея Тарасика, 26 человек проголосовали за коммуниста Дмитрия Богатырева.

На участке 187 проголосовали 174 человек, в том числе за Сергея Тарасика - 99 голосов, за Дмитрия Богатырева - 59, за самовыдвиженца Виктора Мишина -13, за кандидата от ЛДПР Алексея Марочкина - 1, за кандидата от «Партии Роста» Игоря Романова - 2.

  • Подсчёт голосов на выборах в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Подсчёт голосов на выборах в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Подсчёт голосов на выборах в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Подсчёт голосов на выборах в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Подсчёт голосов на выборах в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Подсчёт голосов на выборах в Печорском районе
    Фото: ПАИ

На пост главы района претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

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