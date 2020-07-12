Рекордные 230 тысяч заражений коронавирусом зафиксированы в мире за сутки

22:18, 12 июля 2020, ПАИ

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Скончались 5285 пациентов с COVID-19.

За время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов. Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654. Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

В России COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.

