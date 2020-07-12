0
20:57
Первая информация поступает с участков в Печорском районе
20:17
ФОТОФАКТ: Часовню в Великолукском районе строят за свой счёт местные жители
20:00
Начался подсчёт голосов на выборах главы Печорского района
18:17
Сильный западный ветер вновь ожидается в Псковской области
17:23
События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Петербурга в Москву
16:23
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
14:03
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
Еще новости
Общество

Рекордные 230 тысяч заражений коронавирусом зафиксированы в мире за сутки

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Скончались 5285 пациентов с COVID-19.

За время пандемии в мире выявили 12 552 765 случаев заболевания и зафиксировали 561 617 летальных исходов. Больше всего заражений зарегистрировали в Северной и Южной Америке — 6 540 222 и Европе — 2 907 654. Предыдущий рекорд зафиксировали 10 июля. Тогда, согласно отчету организации, за сутки выявили более 228 тысяч заражений.

В России COVID-19 за все время распространения заболевания диагностировали у 727 162 человек, из них 11 335 скончались, 501 061 выздоровел. Всего в стране провели более 23 миллионов тестов.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Первая информация поступает с участков в Печорском районе
12 июля 2020
Первая информация поступает с участков в Печорском районе
ФОТОФАКТ: Часовню в Великолукском районе строят за свой счёт местные жители
12 июля 2020
ФОТОФАКТ: Часовню в Великолукском районе строят за свой счёт местные жители
Начался подсчёт голосов на выборах главы Печорского района
12 июля 2020
Начался подсчёт голосов на выборах главы Печорского района
Сильный западный ветер вновь ожидается в Псковской области
12 июля 2020
Сильный западный ветер вновь ожидается в Псковской области
События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Петербурга в Москву
12 июля 2020
События из истории Псковской области вошли в аудиогид для путешествующих из Петербурга в Москву
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
12 июля 2020
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
12 июля 2020
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
12 июля 2020
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней

Идет загрузка...