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Общество

Спрос на грузоперевозки восстанавливается в России

В России начал активно восстанавливаться спрос на грузоперевозки, пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «Везет».

В начале карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, падение в отрасли составило 58%. Однако со второй половины апреля по июнь это направление росло почти вдвое быстрее, чем пассажирское такси. Увеличение по сравнению с началом введения ограничений составило 76%.

Наиболее популярными у россиян оказались перевозка стройматериалов (доля — 34%) и бытовой техники (28%). В то же время запросы на переезд упали в четыре раза: в обычные дни на них приходилось 40% заказов, а в карантин — всего 12%.

В компании «Везет» считают, что до конца лета спрос на грузоперевозки будет расти не меньше чем на 10–15% каждый месяц. В сервисе «Максим» также ожидают, что спрос останется высоким.

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