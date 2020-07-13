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После ДТП прокуратура вынудила псковичку оплатить лечение пассажирки её автомобиля

После ДТП прокуратура вынудила псковичку оплатить лечение пассажирки её автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре региона.

По вине жительницы Пскова на территории Себежского района произошло ДТП, в результате которого пассажиру ее транспортного средства причинен тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, которое в суде прекращено в связи с примирением сторон, то есть по основанию, не являющемуся реабилитирующим.

В связи с полученными травмами потерпевшая проходила лечение в лечебных учреждениях Пскова и Себежского района, стоимость которого оплачена за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Учитывая указанные обстоятельства, прокурор Себежского района обратился в суд в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области с иском о взыскании с жительницы Пскова компенсации расходов на лечение потерпевшей на сумму более 75 тысяч рублей. 

Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Себежского района.

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