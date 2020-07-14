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Общество

Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом

Фото компании ООО «ПромАльянс».

Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом. Об этом сообщил директор ОП ООО «ПромАльянс», руководитель проекта Эльдар Вагабов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Эльдар Вагабов отметил, что 10 июля на объект приезжала делегация из администрации Псковской области. В их числе были заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель управления капитального строительства Псковской области Илья Озолиньш, начальник управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова и председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.

По словам руководителя проекта, проверяющие оценили ход работ по строительству учреждения. «Они приехали посмотреть, на какой стадии находятся работы на объекте, со всем ли мы справляемся и есть ли у нас какие-то проблемы», – отметил Эльдар Вагабов.

«Мы работаем в темпе, рабочие на объекте есть в полном составе, имеется вся необходимая техника», – сообщил директор ОП ООО «ПромАльянс».

Фото компании ООО «ПромАльянс».

Он подчеркнул, что все задержки, которые были на объекте связаны с тем, что строительная площадка является достроем. «Все проблемы, которые были, уже решены. В настоящий момент на объекте полным ходом идёт кладка шлакоблоков, уже по всем трём корпусам поднимаем здание», – заметил Эльдар Вагабов.

Директор ОП ООО «ПромАльянс» отметил, что согласно контракту, работы по строительству социального городка в деревне Борисовичи Псковского района будут завершены в IV квартале 2021 года.

Фото компании ООО «ПромАльянс».

Строительство социального городка ведётся в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На завершение строительства объекта направлено 270 млн рублей. Работы ведёт компания из Ростова-на-Дону «ПромАльянс», для них социальный городок – первый объект в Псковской области.

Социальный городок – альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России.

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