Эксперты Минэкономразвития оценили туристический маршрут в «Михайловском»

18:17, 21 октября 2026, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» побывали эксперты Минэкономразвития России. Специалисты знакомились с новым межрегиональным туристическим маршрутом «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», который претендует на статус национального. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Программа визита включала посещение некрополя Пушкиных и Ганнибалов, могилы поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре, мемориальных усадеб «Михайловское» и «Тригорское». Ещё одним пунктом знакомства с михайловской частью маршрута стало уникальное выставочное пространство «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» в музейном научно-культурном центре. Гости высоко оценили увиденное.

Особый интерес вызвала выставка «Эмоции природы…», сообщили в пресс-службе музея со ссылкой на сопровождавшую экспертов Елену Михайлову, заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе. Гости внимательно осмотрели экспозицию и опробовали каждую из представленных здесь игровых механик, с помощью которых посетители могут открыть для себя без малого тысячу произведений искусства из фондов Пушкинского заповедника. Уезжая, участники группы сожалели, что им не хватило времени вдосталь налюбоваться золотой михайловской осенью, воспетой Пушкиным.

Напомним, что этим летом Государственный музей-заповедник «Михайловское» уже принимал туристов, путешествовавших по маршруту «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти», и получил от них самые благожелательные отзывы.