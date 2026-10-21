Почти 200 тысяч гвоздик и роз с нарушениями в документах запретили ввозить в Псковскую область
Партию гвоздик и роз запретили ввозить в Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
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Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
На складе временного хранения в Псковской области государственный инспектор ведомства провёл карантинный фитосанитарный контроль почти 200 тысяч свежесрезанных цветов, роз и гвоздик. При документарном контроле специалист установил, что в маркировке цветов нет информации о стране-экспортёре (или реэкспортёре). Фитосанитарный сертификат признан не подтверждающим соответствие ввозимой партии карантинным требованиям.
Пропуск гвоздик и роз на территорию России запрещён, оформлен возврат партии растений на сопредельную территорию.
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