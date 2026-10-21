Стоимость проезда в автобусах в Пскове подорожает с 1 ноября

19:21, 21 октября 2026, ПАИ

Стоимость поездки на городском автобусе изменится в Пскове, следует из приказа регионального министерства тарифов и энергетики, опубликованного на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа на регулярных автобусных маршрутах в границах Пскова изменятся с 1 ноября. Стоимость билета при оплате наличными деньгами, банковской картой или при помощи мобильного телефона вырастет до 51 рубля (сейчас билет стоит 46 рублей).