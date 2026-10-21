Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На псковских стройплощадках выявили четырёх граждан, не вставших на воинский учёт

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл на псковских стройплощадках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

Фото: канал «Псковская сводка» в MAX

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

В результате проведённых оперативно-профилактических мероприятий проверили 15 граждан. Среди указанных лиц выявили четырёх гражданин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Всем гражданам также разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства и право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

21 октября 2026

Станислав Стармолотов обсудил с главой контрольно-счётной палаты Пскова планы работы на будущий год
21 октября 2026

Водители СИМ в Пскове смогут подтвердить свой возраст через мессенджер МАХ
21 октября 2026

Псковичам рассказали, на что обращать внимание при покупке воды в автомате
21 октября 2026

Центр консервации и реставрации библиотечных фондов в Пскове: какое оборудование там будет
21 октября 2026

Мюзикл для пожилых людей подготовили воспитанники великолукского детсада по программе «Орлята-дошколята»
21 октября 2026

Посвящённый Римскому-Корсакову концерт пройдёт в Псковской филармонии
21 октября 2026

В Псковской области работает около 320 водоматов – Роспотребнадзор
21 октября 2026

Цены на билеты в автобусах вырастут в Псковской области с ноября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...