На псковских стройплощадках выявили четырёх граждан, не вставших на воинский учёт

18:35, 21 октября 2026, ПАИ

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл на псковских стройплощадках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

В результате проведённых оперативно-профилактических мероприятий проверили 15 граждан. Среди указанных лиц выявили четырёх гражданин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Их доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учёт.

Всем гражданам также разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства и право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.