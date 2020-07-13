Пскович избил молотком соседа из-за земельного спора

11:26, 13 июля 2020, ПАИ

47-летний пскович предстанет перед судом из-за причинения лёгкого вреда здоровью соседу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Конфликт между мужчинами, которые не поделили границы между земельными участками, произошел 30 апреля на улице Застенной в Пскове. В ходе ссоры обвиняемый нанёс оппоненту три удара молотком по голове и руке. Потерпевший получил рану лобно-теменной области и кровоподтёки на руке.

Псковичу предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.