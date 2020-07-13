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Общество

Перечислены категории людей с наименьшим риском заболеть коронавирусом

Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.

В первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом. «При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм», — пояснил врач.

Другая категория — люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Как правило, в их организме сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые, в свою очередь, активируют «специфический иммунный ответ».

Низкий риск заразиться коронавирусом также у тех, кто обладает в целом сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям, рассказал врач. Даже в случае заражения у таких людей болезнь протекает практически незаметно. «Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была и специфический иммунитет остается», — уточнил иммунолог.

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