Вера Емельянова: Мы должны быть готовы ко второй волне коронавируса

16:33, 13 июля 2020, ПАИ

Псковская область должна быть готова ко второй волне коронавируса, если она произойдёт. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в прямом эфире ПАИ-live 13 июля.

Первый вице-губернатор отметила, что никто не может точно сказать, будет ли вторая волна коронавируса. Она подчеркнула, что вирус пока ещё никуда не исчез, а ситуация в мире стабилизируется ценой больших усилий.

Вера Емельянова отметила, что в Псковской области коронавирус отступает: ежесуточно регистрируется больше выздоровевших, чем заболевших. Уменьшилось и количество коек, которые требуются для лечения коронавирусных больных.

«Но мы понимаем, что время может поставить нам новые задачи и новые вызовы, поскольку вирусная инфекция имеет сезонный характер и может прийти внезапно. Настороженность и принятие серьезных мер по своей безопасности остаются на повестке дня», – заключила первый вице-губернатор.

По последним данным, в Псковской области выявлено 3 259 случаев заражения коронавирусом, 1 548 человек выздоровело, 36 – умерло.