Сожителя своей матери порезала девушка в Куньинском районе

17:05, 13 июля 2020, ПАИ

Лишение свободы сроком до 10 лет грозит жительнице Куньинского района за причинение тяжкого вреда здоровью сожителю своей матери, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

18 апреля между потерпевшим и обвиняемой на кухне её квартиры произошел конфликт. В ходе ссоры девушка ударила сожителя матери ножом в ногу. После этого мужчина вышел на улицу, но обвиняемая догнала его на крыльце и нанесла второй удар ножом в грудь.

Девушке предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.