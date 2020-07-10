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Экономика

Псковская область заняла 25 место в России по темпам роста промышленного производства

25 место заняла Псковская область по темпам роста промышленного производства. Такие данные приводит РИА рейтинг по регионам за период январь – май 2020 года.

Псковская область по индексу промышленного производства в январе-мае 2020 года

Лидерами по индексу промышленного производства стала Тюменская область со значением 129,8%, а также Тульская область и Кабардино-Балкарская Республика (соответственно 124,1% и 121,0%). Псковская область расположилась на 25 месте, набрав 104,3%.

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