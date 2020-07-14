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Общество

В Псковском районе ищут пропавшего 71-летнего пенсионера

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пропавшего 71-летнего пенсионера ищут в Псковском районе. Об этом сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Николай Николаев пропал 10 июля в посёлке Крипецкое-1 Псковского района. Приметы пропавшего: рост 170, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в тёмно-синюю спецовку, чёрные брюки, тёмно-зелёные резиновые сапоги, серая кепка. С собой также была корзина.

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