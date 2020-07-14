В Псковском районе ищут пропавшего 71-летнего пенсионера
Пропавшего 71-летнего пенсионера ищут в Псковском районе. Об этом сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Николай Николаев пропал 10 июля в посёлке Крипецкое-1 Псковского района. Приметы пропавшего: рост 170, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в тёмно-синюю спецовку, чёрные брюки, тёмно-зелёные резиновые сапоги, серая кепка. С собой также была корзина.