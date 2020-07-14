Россияне перечислили условия для «идеальной работы»

09:05, 14 июля 2020, ПАИ

Жители России рассказали о параметрах идеальной работы, пишет РИА Новости.

На первое место рейтинга признаков идеальной работы респонденты поставили высокую зарплату, об этом заявили 67% пользователей. На втором месте оказалась стабильность, о которой заявили 58% респондентов, еще 48% уверены, что для идеальной работы необходим хороший коллектив.

В топ-5 признаков идеальной работы также вошли комфортные условия труда, а также удобное расположение и близость к дому. Многие пользователи отметили, что работа должна доставлять удовольствие и способствовать реализации.