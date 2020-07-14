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Общество

Вакцина от коронавируса поступит в оборот в середине августа

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа. Сроки назвал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (НИИ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после этого институт подаст документы на регистрацию разработки.

По его словам, частные компании начнут производить вакцину в начале-середине сентября. При этом купить ее в аптеках в ближайшее время, скорее всего, не удастся, полагает он.

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