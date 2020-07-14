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Вместо покупки руля для автомобиля великолучанин лишился денег

34-летний житель Великих Лук заинтересовался интернет-объявлением о продаже руля от иномарки. Он созвонился с продавцом, который попросил сначала перечислить деньги на указанный им счет. Горожанин перевел 6500 рублей, однако обещанной запчасти так и не дождался, после чего обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А 43-летнему жителю Порховского района 9 июля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции денег завладел денежными средствами мужчины в размере 20 тысяч рублей. Проводится расследование.

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