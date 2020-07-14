18-летний великолучанин попытался украсть алкоголь из магазина

11:13, 14 июля 2020, ПАИ

18-летний великолучанин попытался украсть алкоголь из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

13 июля наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

На месте сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего молодого человека, который пронес через кассу спиртные напитки, не заплатив за них.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.