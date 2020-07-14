Великолучанин угнал у пенсионерки «Хонду»

11:18, 14 июля 2020, ПАИ

28-летний житель Великих Лук угнал автомобиль Honda Civic у пожилой женщины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль угнали в ночь на 13 июля от дома по улице Новостроевской. Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД по горячим следам. Безработный и ранее судимый великолучанин дал признательные показания.

В пресс-службе рассказали, что мужчина снимал жилье у потерпевшей. Он угнал автомобиль, воспользовавшись ключами, которые похитил у хозяйки.