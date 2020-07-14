Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города

11:26, 14 июля 2020, ПАИ

В бюджет города Пскова Горводоканал перечислит около двух миллионов рублей. Об этом стало известно на 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты рассмотрели вопрос о перечислении в бюджет части прибыли МП города Пскова «Горводоканал» по итогам работы за 2019 год.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут отметила, что за 2019 год по водоканалу сложилась прибыль более 4 млн рублей. Решение о передаче 2,5% годовой прибыли (вместо 5%) в бюджет Пскова поддержали единогласно.

Часть средств в размере 2,1 млн остается в МП «Горводоканал» для реализации инвестиционных программ по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.