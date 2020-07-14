0
11:45
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
11:44
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
11:26
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
11:10
Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя
10:47
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
10:41
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших
10:05
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
Еще новости
Общество

Несколько деревень и станций переименуют в Пскове

Фото: пресс-служба муниципалитета

В Пскове переименуют несколько станций и деревень. Вопрос о переименовании населённых пунктов рассмотрели во время 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вопрос был перенесён с 38-й сессии, так как граждан не проинформировали о переименовании, но сегодня людей известили», - отметила глава города Елена Полонская.

Представитель администрации добавил, что 11 посёлков и четыре станции не соответствуют современным требованиям к наименованию адресов.

Изменения касаются поселков Дорожкино, Козий Брод, Павшино, Панино, Пожигово, Савохново, Силово-Медведово, Терехово; деревень Митрохово, Паневик, Ступниково; станций Бологовская линия 650 км, Бологовская линия 652 км, Изборская линия 3 км и Полковая. Согласно закону, изменение адреса проводится путем переименования посёлка (деревни, станции) сначала в микрорайон.

Наименование улиц будут носить все перечисленные субъекты, кроме микрорайона Козий Брод, Паневик и Полковая – им будет присвоено наименование «переулок» в связи с тем, что идентичные названия улиц уже существуют.

В связи с невозможностью присвоить сразу статус улицы или переулка переход происходит в два этапа, единовременно. Меняется только адресная структура с сохранением исторической целостности города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
14 июля 2020
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
14 июля 2020
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
14 июля 2020
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя
14 июля 2020
Псковские депутаты отложили покупку ноутбуков для себя
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
14 июля 2020
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших
14 июля 2020
Количество выздоровевших после COVID-19 в Псковской области почти в три раза превысило число заболевших
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
14 июля 2020
Псковская область вошла в десятку лидеров по темпам прироста преступности
Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00
14 июля 2020
Сессия Псковской городской Думы начнётся в 10:00

Идет загрузка...