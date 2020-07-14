Несколько деревень и станций переименуют в Пскове

11:42, 14 июля 2020, ПАИ

В Пскове переименуют несколько станций и деревень. Вопрос о переименовании населённых пунктов рассмотрели во время 40-й сессии Псковской городской Думы 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вопрос был перенесён с 38-й сессии, так как граждан не проинформировали о переименовании, но сегодня людей известили», - отметила глава города Елена Полонская.

Представитель администрации добавил, что 11 посёлков и четыре станции не соответствуют современным требованиям к наименованию адресов.

Изменения касаются поселков Дорожкино, Козий Брод, Павшино, Панино, Пожигово, Савохново, Силово-Медведово, Терехово; деревень Митрохово, Паневик, Ступниково; станций Бологовская линия 650 км, Бологовская линия 652 км, Изборская линия 3 км и Полковая. Согласно закону, изменение адреса проводится путем переименования посёлка (деревни, станции) сначала в микрорайон.

Наименование улиц будут носить все перечисленные субъекты, кроме микрорайона Козий Брод, Паневик и Полковая – им будет присвоено наименование «переулок» в связи с тем, что идентичные названия улиц уже существуют.

В связи с невозможностью присвоить сразу статус улицы или переулка переход происходит в два этапа, единовременно. Меняется только адресная структура с сохранением исторической целостности города.