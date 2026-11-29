О создательнице первых в Псковской области яслей рассказал Михаил Ведерников

16:20, 29 ноября 2026, ПАИ

Считается, что первые в мире детские ясли открылись в Париже в 1844 году. Массовыми они стали далеко не сразу. Тем удивительнее, что всего через 20 лет что-то похожее появилось в псковской деревне Буриги Порховского уезда. О личности Марии Дондуковой-Корсаковой рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске проекта «Русской славы земля».

По словам главы региона, детские ясли в Порхове организовала княжна Мария Дондукова-Корсакова – причём для малышей из крестьянских семей. В юности она перенесла тяжёлую болезнь, нашла силы в вере и посвятила жизнь служению людям.

Философ Василий Розанов называл эту женщину истинной героиней. Подробности – в видео.