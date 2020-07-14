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Общество

О конфликте интересов обязали сообщать уполномоченного по правам человека в Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области обязан сообщать председателю областного Собрания депутатов о возникновении личной заинтересованности  при осуществлении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов – такая норма появилась в региональном законодательстве. Изменения в действующую редакцию закона «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области» депутаты внесли на 48-й сессии регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания.

Корректировка нормативного правового акта продиктована принятием в марте этого года федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», расширяющего функции региональных омбудсменов.

Так, уполномоченный по правам человека получил право обращения в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе неограниченного круга лиц, а также обращения в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда.

В обновлённом тексте закона уточняется понятие жалобы, сроки принятия её к рассмотрению и ответа. Указано, что жалоба должна быть подана уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении. При проведении проверки по жалобе омбудсмен вправе беспрепятственно посещать места принудительного содержания, находящиеся на территории области, а также привлекать экспертов. 

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