Депутаты согласовали кандидатуру Игоря Максимова на должность директора «Псковских тепловых сетей»
Депутаты Псковской городской Думы согласовали кандидатуру Игоря Максимова на должность директора муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 40-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 14 июля.
Кандидатуру Игоря Максимова поддержали 15 депутатов, 6 высказались против. Всего голосовал 21 депутат. В ходе сессии гордумы Игорь Максимов предложил сделать «Псковские тепловые сети» акционерным обществом.
Игорь Максимов исполнял обязанности директора МП «Псковские тепловые сети» с мая.