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Экономика

Псковские депутаты поддержали предложения правительства по корректировке патентной системы налогообложения

Депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку подготовленных правительством изменений в Налоговый кодекс РФ в части регулирования отдельных положений патентной системы налогообложения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Авторы инициативы предлагают предоставить налогоплательщикам на патентной системе налогообложения право уменьшать сумму налога на уплаченные страховые взносы. Возможность вычитать страховые взносы из стоимости патента позволит сделать патентную систему налогообложения более привлекательной и снизить налоговую нагрузку на предпринимателей.

Другое положение законопроекта направлено на расширение круга налогоплательщиков, которые могут воспользоваться патентной системой налогообложения. Согласно действующей редакции Налогового кодекса купить патент вправе только владельцы небольших торговых точек и объектов общественного питания – закон устанавливает ограничение площади торгового зала в 50 кв. метров. Правительство предлагает увеличить допустимую площадь в три раза  до 150 кв. метров.

Рассмотрение в Госдуме проекта закона «О внесении изменений в статьи 34643 и 34651 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» запланировано на июль.

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