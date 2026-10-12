Первые кабинеты финдоступности работают в трёх районах Псковской области

16:59, 12 октября 2026, ПАИ

Первые четыре кабинета финдоступности открылись осенью 2026 года в Печорском, Пустошкинском и Дедовичском районах, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Этот проект Банка России создан для жителей районов и отдалённых населённых пунктов, где нет банковских отделений, страховых компаний или стабильного интернета. Его цель – сделать современные финансовые инструменты доступными даже для самых удалённых деревень района», – подчеркнул он.

По словам эксперта, важно не просто предоставить доступ к интернету, но и научить людей безопасно и эффективно пользоваться финансовыми и цифровыми сервисами. С помощью «сельского кабинета» можно получить государственные онлайн-услуги, оформить налоговый вычет, оплатить пошлины и штрафы, совершить платежи и переводы, открыть вклад, заказать банковскую карту, оформить страховку, а также проверить финансовую организацию, подать на неё жалобу или получить ответы на интересующие вопросы на сайте Банка России.

Кабинеты, как правило, размещаются в сельской библиотеке. Доступ открыт только к проверенным государственным и финансовым сайтам, что является важной мерой защиты от мошенников. После каждой сессии все данные (история просмотров, пароли) автоматически удаляются.