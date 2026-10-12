Николай Загоруй рассказал, какой бизнес открыл бы в 2026 году

16:54, 12 октября 2026, ПАИ

Генеральный директор ООО «СевЗапИнвест», предприниматель и инвестор Николай Загоруй в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал, чем бы занялся, если бы начинал бизнес в 2026 году.

«Если бы я начинал новый бизнес, обращал бы внимание только на земельные участки с подведёнными коммуникациями. И конечно, на исторические памятники и возможность их приспособления для жизни города», – поделился Николай Загоруй.

По его словам, работа по новому проекту предполагает целеустремлённость, необходимость закусить удила и доводить проект до конца, несмотря ни на что. «А когда только-только заходишь на объект, сразу как-то интуитивно чувствуешь, «это моё». Мимо руин будущего «Двора Подзноева» я ездил годами и, наконец, всё-таки решился выйти с предложением к властям. В итоге, думаю, проект удался», – сказал Николай Загоруй.

Он подчеркнул, что на первом месте во всех его проектах неизменно стоит качество. «На качество не влияют никакие подводные камни. Всё и всегда надо делать качественно, тут компромиссов быть не может», – уверен Николай Загоруй.