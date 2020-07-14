Галина Невалённая: Городской думой взят вектор на экономию

13:33, 14 июля 2020, ПАИ

Главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», депутат Псковской городской Думы, сопредседатель регионального отделения ОНФ Галина Невалённая отметила, что Псковской городской Думой был взят вектор на экономию.

Комментируя итоги 40-й сессии, которая проходила сегодня, 14 июля, Галина Невалённая отметила, что глава города Елена Полонская уверенно держит вектор на экономию средств.

«Мы уже говорим о сэкономленных 1,4 млн руб. на представительских расходах: командировках главы, торжественных приёмах, ремонте здания Думы. Эти деньги пойдут в образовательные учреждения города, на ремонт и благоустройство территорий», - рассказала депутат и добавила, что экономия становится уже хорошей традицией, заложенной Еленой Полонской, ведь в прошлом году было сэкономлено 7 млн рублей и эти средства были направлены на нужды детских садов и школ.

Также депутат предположила, что это не последняя экономия средств в текущем году.