УФАС оценит деятельность создаваемого муниципального предприятия в Пскове

13:56, 14 июля 2020, ПАИ

Антимонопольщики оценят деятельность создаваемого муниципального предприятия в Пскове. Об этом заявила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец в эфире одной из псковских радиостанций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о создании нового муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова», за создание которого без согласия антимонопольного органа проголосовали депутаты на 39-й сессии Псковской городской Думы.

Ольга Милонаец сделала официальное устное предостережение в адрес администрации относительно создания нового муниципального предприятия. Она напомнила, что такой вопрос должен согласовываться с УФАС. Позже в адрес администрации Пскова было направлено письменное предостережение.

В итоге региональное УФАС приняло решение оценить деятельность создаваемого муниципального предприятия на предмет возможности ограничения конкуренции другим субъектам на товарных рынках. Ведомство выдаст заключение о соответствии создания муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» антимонопольному законодательству. В случае несоответствия, администрации Пскова придётся прекратить процесс создания предприятия, так как у неё не будет на это законного права.

Согласно законодательству, в России с 8 января 2020 года действует запрет на создание новых ГУПов и МУПов, а существующие должны быть ликвидированы или реорганизованы до 2025 года.