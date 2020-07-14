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Общество

УФАС оценит деятельность создаваемого муниципального предприятия в Пскове

Ярмарка в Пскове.

Антимонопольщики оценят деятельность создаваемого муниципального предприятия в Пскове. Об этом заявила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец в эфире одной из псковских радиостанций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. 

Речь идёт о создании нового муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова», за создание которого без согласия антимонопольного органа проголосовали депутаты на 39-й сессии Псковской городской Думы.

Ольга Милонаец сделала официальное устное предостережение в адрес администрации относительно создания нового муниципального предприятия. Она напомнила, что такой вопрос должен согласовываться с УФАС. Позже в адрес администрации Пскова было направлено письменное предостережение.

В итоге региональное УФАС приняло решение оценить деятельность создаваемого муниципального предприятия на предмет возможности ограничения конкуренции другим субъектам на товарных рынках. Ведомство выдаст заключение о соответствии создания муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» антимонопольному законодательству. В случае несоответствия, администрации Пскова придётся прекратить процесс создания предприятия, так как у неё не будет на это законного права.

Согласно законодательству, в России с 8 января 2020 года действует запрет на создание новых ГУПов и МУПов, а существующие должны быть ликвидированы или реорганизованы до 2025 года.

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