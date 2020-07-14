Михаил Ведерников положительно оценил обновлённые помещения ПсковГУ
Обновлённые помещения ПсковГУ положительно оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона посетил вуз 14 июля для вручения красных дипломов лучшим выпускникам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В частности, Михаил Ведерников осмотрел отремонтированные помещения третьего этажа основного корпуса. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что ремонт в аудиториях и коридоре был проведён на средства грантов, выигранных учебным заведением.
Дизайн был выполнен в брендовых цветах ПсковГУ и согласован с педагогами и студентами вуза. Подоконники в коридоре переоборудованы в полноценные рабочие места.
Глава региона посетил аудиторию для семинаров, где установлены парты-трансформеры, которые могут перестраиваться в режим одиночного рабочего места. Михаил Ведерников подчеркнул удобство мебели и то, что эта характеристика в сложившейся эпидемической ситуации очень актуальна.
Далее Губернатор осмотрел кабинет для парного преподавания, который может использоваться для билингвального образования или для занятий с дополнительным участием профессоров федеральных высших учебных заведений. Особенностью этого помещения является и то, что учебные материалы могут проецироваться сразу на две стены.
По итогам осмотра Губернатор положительно оценил то, как теперь обновлены помещения опорного вуза, поблагодарив руководство учебного заведения за проделанную работу.