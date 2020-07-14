Михаил Ведерников положительно оценил обновлённые помещения ПсковГУ

14:22, 14 июля 2020, ПАИ

Обновлённые помещения ПсковГУ положительно оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона посетил вуз 14 июля для вручения красных дипломов лучшим выпускникам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, Михаил Ведерников осмотрел отремонтированные помещения третьего этажа основного корпуса. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что ремонт в аудиториях и коридоре был проведён на средства грантов, выигранных учебным заведением.

Дизайн был выполнен в брендовых цветах ПсковГУ и согласован с педагогами и студентами вуза. Подоконники в коридоре переоборудованы в полноценные рабочие места.

Глава региона посетил аудиторию для семинаров, где установлены парты-трансформеры, которые могут перестраиваться в режим одиночного рабочего места. Михаил Ведерников подчеркнул удобство мебели и то, что эта характеристика в сложившейся эпидемической ситуации очень актуальна.

Далее Губернатор осмотрел кабинет для парного преподавания, который может использоваться для билингвального образования или для занятий с дополнительным участием профессоров федеральных высших учебных заведений. Особенностью этого помещения является и то, что учебные материалы могут проецироваться сразу на две стены.

По итогам осмотра Губернатор положительно оценил то, как теперь обновлены помещения опорного вуза, поблагодарив руководство учебного заведения за проделанную работу.