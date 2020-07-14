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Общество

Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ

Фото: Анна Лаба

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ. Церемония вручения состоялась 14 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона посетил Псковский государственный университет, где встретился с выпускниками. Он отметил, что собравшиеся в зале выпускники показали наиболее высокие результаты, доказали свое трудолюбие, ответственность, готовность и стремление к саморазвитию

«Список ваших побед в учебе, творчестве, общественной деятельности, действительно, впечатляет, и, я уверен, что накопленный опыт в самом ближайшем будущем сослужит вам хорошую службу», — отметил губернатор и добавил, что уже сегодня многие из молодых людей получили приглашения от крупнейших региональных работодателей сферы образования, здравоохранения и промышленности.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников адресовал педагогическому составу опорного университета и лично ректору ПсковГУ Наталье Ильиной.

В свою очередь ректор Псковского государственного университета поблагодарила Губернатора Михаила Ведерников за конструктивное сотрудничество, внимание к учебной деятельности, общественной и творческой жизни университета.

Глава региона вручил заслуженные красные дипломы десяти лучшим студентам вуза и поздравил их с окончанием высшего учебного заведения.

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