Более ста школьников Псковской области участвовали в образовательном онлайн-проекте «ЛетоВКубе»

14:49, 14 июля 2020, ПАИ

В образовательном онлайн-проекта «ЛетоВКубе» приняли участие более ста школьников Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Центр цифрового образования «IT-куб. ПСКОВ» реализовал образовательный проект #ЛетоВКубе. Изучить основы программирования смогли школьники из Пскова, Великих Лук, Псковского, Невельского, Новосокольнического, а также Опочецкого районов.

Дети проходили обучение в онлайн-режиме с использованием региональной образовательной платформы «Цифровой урок». IT-куб разработал программы для школьников от 9 до 15 лет, начиная с азов программирования до программ, направленных на изучение промышленного программирования и автоматизации.

Обучение ребят проходило по таким направлениям, как введение в спортивное программирование, системное администрирование, цифровой туризм и информационные технологии в туризме и 3D-моделирование.