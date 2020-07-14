0
14:33
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14:23
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14:12
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14:10
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
13:51
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
11:45
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
11:44
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Еще новости
Общество

Более ста школьников Псковской области участвовали в образовательном онлайн-проекте «ЛетоВКубе»

В образовательном онлайн-проекта «ЛетоВКубе» приняли участие более ста школьников Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Центр цифрового образования «IT-куб. ПСКОВ» реализовал образовательный проект #ЛетоВКубе. Изучить основы программирования смогли школьники из Пскова, Великих Лук, Псковского, Невельского, Новосокольнического, а также Опочецкого районов.

Дети проходили обучение в онлайн-режиме с использованием региональной образовательной платформы «Цифровой урок». IT-куб разработал программы для школьников от 9 до 15 лет, начиная с азов программирования до программ, направленных на изучение промышленного программирования и автоматизации.

Обучение ребят проходило по таким направлениям, как введение в спортивное программирование, системное администрирование, цифровой туризм и информационные технологии в туризме и 3D-моделирование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
14 июля 2020
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
14 июля 2020
Пассажиры поезда Псков – Великие Луки смогут оформить билет со скидкой 30%
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
14 июля 2020
Власти Пскова сомневаются, что Гельдтова баня будет доступна горожанам
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
14 июля 2020
Михаил Ведерников вручил красные дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
14 июля 2020
Тротуары и парки Пскова будет убирать универсальная коммунальная машина
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
14 июля 2020
В Псковской области сняли запрет на проведение митингов рядом с больницами
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
14 июля 2020
Фестиваль Полистовского заповедника «РосянкаFEST» пройдёт онлайн
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города
14 июля 2020
Около 2 млн рублей прибыли Горводоканал перечислит в бюджет города

Идет загрузка...