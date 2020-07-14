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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Моё село»

Жителей Псковской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе фотографий «Моё село». Он организован в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Региональный этап фотоконкурса уже стартовал. Он проводится в трёх номинациях: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село» и «Созидательный труд крестьянина». На конкурс уже поступило более 20 работ псковичей.

К участию в конкурсе приглашаются фотографы и любители в возрасте старше 14 лет. Место жительство участника не имеет значения. Для участия необходимо заполнить анкету и под каждой приложенной фотографией оставить описание. Работы необходимо отправлять на электронный адрес: pskov.apr@mail.ru.

Приём заявок проводится по август 2020 года. После этого комиссия оценит работы и выделит три призовых места в каждой номинации. Работы региональных победителей разместят на федеральном сайте партпроекта «Российское село».

Второй – федеральный этап конкурса состоится в период с сентября по октябрь этого года. Его результаты будут объявлены в октябре в офисе ЦИК партии «Единая Россия» в Москве. Победителям вручат дипломы и памятные подарки, в числе которых фотоаппараты, планшеты и смартфоны.

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