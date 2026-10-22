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Общество

Утечку на магистральной сети теплоснабжения устранили на Запсковье

Утечка обнаружена на магистральной сети теплоснабжения на улице Труда. Проблему выявили до отопительного сезона, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Фото: ПТС

Сотрудники муниципального предприятия отметили, что в нескольких сотнях метров от места находится котельная, отапливающая целый микрорайон. В разгар сезона последствия могли быть тяжёлыми, поэтому обнаружение утечки до похолодания в предприятии назвали большой удачей.

Под отключение попали 10 объектов, хотя по логике ремонта магистральной трассы без тепла должен был остаться весь микрорайон от улицы Труда до стройрынка на Алмазной. Этого удалось избежать благодаря оперативному переключению на сети другой котельной. Специалисты поддерживали баланс системы, чтобы ни один дом не остался без тепла дольше необходимого.

«Оказалось, что на стыке дорожного полотна и зелёной зоны разрушилась плита перекрытия. Именно она нарушила гидроизоляционный слой и частично повредила трубопровод. Дальше своё дело сделала агрессивная среда: влага и перепады температур запустили коррозию, и труба не выдержала. Забавный, но совсем не весёлый факт: повреждены оказались сразу две трубы – и прямая, и обратная. Поэтому вместо одного рабочего дня пришлось закладывать больше времени: нужно было заменить оба участка», – сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото: ПТС

К вечеру среды рабочие уложили 16 метров нового трубопровода. Впереди – благоустройство: предприятие планирует вернуть улицу в порядок, в том числе успеть с асфальтированием, чтобы не создавать лишних неудобств автомобилистам.

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