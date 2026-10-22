Молодые псковские вокалисты, танцоры и чтецы выступят на фестивале «Искусство начинается здесь»
До 31 октября продолжается регистрация на второй региональный фестиваль-конкурс «Искусство начинается здесь – 2026», посвящённый Году единства народов России. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.
К участию приглашаются дети и молодёжь от 6 до 35 лет, а также творческие коллективы, студии и организации из Пскова и Псковской области. Конкурс проводится по трём направлениям: «Вокал», «Хореография» и «Художественное слово». В каждой номинации может быть присуждено Гран-при, а также дополнительные награды, включая приз зрительских симпатий.
Фестиваль пройдёт в три этапа. Заявки и видеозаписи выступлений принимаются до 31 октября включительно. Итоги заочного отбора станут известны до 7 ноября. Очные прослушивания состоятся 14 и 15 ноября, а 22 ноября пройдёт гала-концерт с церемонией награждения.
Участие в конкурсе и мастер-классах бесплатное.
Для участия необходимо заполнить онлайн-форму. С полным положением можно ознакомиться в сообществе проекта.
Мероприятие реализуется на средства конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при поддержке Молодёжного центра Пскова.
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