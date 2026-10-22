Псковичей приглашают на показ фильмов о традициях народов Поволжья

12:20, 22 октября 2026, ПАИ

Познакомиться с обрядами, праздниками и ремёслами коренных малочисленных народов Поволжья приглашают псковичей 24 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Яковлевича Курбатова. Показ документальных фильмов проекта «От чистого истока» начнётся в 12:00.

Зрители узнают о секретах казанского шва, искусстве пермских камнерезов и нижегородской полхов-майданской росписи, а также о технологиях традиционных ремёсел и быте этих народов.

Проект «От чистого истока» подготовил Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова. Короткометражные фильмы создали в ходе всероссийских фольклорно-этнографических экспедиций, которые выявляют объекты нематериального этнокультурного достояния народов России. В Псковской области проект стартовал 3 октября – тогда показали фильмы о традициях народов Северо-Запада и Центрального федерального округа.

Организаторы – Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова и Псковский областной центр народного творчества. Вход на кинопоказы свободный.