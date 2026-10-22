Дезинфекционные установки получила районная ветстанция в Псковской области

12:31, 22 октября 2026, ПАИ

Дезинфекционные установки BD-160 с бензиновым двигателем приобрели для станции по борьбе с болезнями животных по Новосокольническому и Пустошкинскому районам. Об этом сообщил комитет по ветеринарии Псковской области в своём канале в MAX.



Фото: Комитет по ветеринарии Псковской област



Фото: Комитет по ветеринарии Псковской област



Закупка выполнена в рамках дополнительных мер по профилактике заноса и распространения заразных болезней животных.

Установки объёмом 160 литров будут использовать для дополнительной обработки транспортных средств и помещений, при необходимости – на дезинфекционных барьерах санитарных пропускников.

Оборудование имеет систему смешивания растворов, оснащено 50-метровым шлангом, бачком для мытья рук и распылителем.