Дезинфекционные установки получила районная ветстанция в Псковской области
Дезинфекционные установки BD-160 с бензиновым двигателем приобрели для станции по борьбе с болезнями животных по Новосокольническому и Пустошкинскому районам. Об этом сообщил комитет по ветеринарии Псковской области в своём канале в MAX.
Закупка выполнена в рамках дополнительных мер по профилактике заноса и распространения заразных болезней животных.
Установки объёмом 160 литров будут использовать для дополнительной обработки транспортных средств и помещений, при необходимости – на дезинфекционных барьерах санитарных пропускников.
Оборудование имеет систему смешивания растворов, оснащено 50-метровым шлангом, бачком для мытья рук и распылителем.
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