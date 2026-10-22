Одностороннее движение и поворот направо: стала известна новая схема проезда на Запсковье

12:25, 22 октября 2026, ПАИ

Какой будет новая схема движения, которую планируют ввести на Запсковье, рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Он напомнил, что новую схему движения введут после завершения ремонтных работ на улицах Шоссейной и Алмазной.

«Схема чем-то будет похожа на круговое движение, но с существенным отличием. Движение будет регулироваться светофорным объектом на пересечении Поземского и Алмазной», – сказал Алексей Саенко.

Также будут введены участки с односторонним движением по улице Леона Поземского на участке от улицы Алмазной до мясокомбината (при движении в центр города) и на улице Шоссейной от улицы Поземского до Алмазной (при движении на выезд из города).

«При этом сквозного движения по Алмазной от рынка в направлении заправки не будет, будет только выезд направо. То есть если мы от строительного рынка едем, мы поворачиваем исключительно направо», – пояснил замглавы администрации Пскова.

Он подчеркнул, что такие изменения направлены на повышение безопасности и упорядочивание транспортных потоков.