Слухи о закрытии приёмного отделения и стационара в Пушкинских Горах опровергли в минздраве

12:12, 22 октября 2026, ПАИ

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о закрытии приёмного отделения и стационара в Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Все структурные подразделения Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы продолжают работать и не закрываются, подчеркнули в министерстве.

Также стационары работают круглосуточно и в режиме дневного пребывания. Неотложную помощь жителям Пушкиногорского района оказывает служба неотложной помощи поликлиники в часы работы амбулаторного звена. В остальное время – скорая помощь. Кроме того, экстренная помощь оказывается круглосуточно Псковской станцией скорой медицинской помощи.

В стационар Пушкинских Гор госпитализируются пациенты терапевтического и неврологического профилей. Для таких госпитализаций есть плановое приёмное отделение, которое не закрывается, а продолжает работать ежедневно с 08:00 до 17:00.

«Во всех остальных экстренных случаях согласно маршрутизации пациенты направляются в Остров или медицинские организации Пскова, где экстренные приёмные отделения работают круглосуточно», – отметили в министерстве.

В комментариях также поднимается вопрос сложности обратной дороги для пациентов – из Острова в Пушкинские Горы в вечернее или ночное время, если нет показаний к госпитализации. Администрация Островской межрайонной больницы располагает всеми материально-техническими ресурсами, чтобы доставить пациента обратно. Для этого в том числе были закуплены автомобили «Служба здоровья» по национальным проектам «Здравоохранение», «Продолжительная и активная жизнь», заключили в псковском минздраве.