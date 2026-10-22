Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Слухи о закрытии приёмного отделения и стационара в Пушкинских Горах опровергли в минздраве

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о закрытии приёмного отделения и стационара в Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: ПАИ

Все структурные подразделения Пушкиногорского филиала Островской межрайонной больницы продолжают работать и не закрываются, подчеркнули в министерстве.

Также стационары работают круглосуточно и в режиме дневного пребывания. Неотложную помощь жителям Пушкиногорского района оказывает служба неотложной помощи поликлиники в часы работы амбулаторного звена. В остальное время – скорая помощь. Кроме того, экстренная помощь оказывается круглосуточно Псковской станцией скорой медицинской помощи.

В стационар Пушкинских Гор госпитализируются пациенты терапевтического и неврологического профилей. Для таких госпитализаций есть плановое приёмное отделение, которое не закрывается, а продолжает работать ежедневно с 08:00 до 17:00.

«Во всех остальных экстренных случаях согласно маршрутизации пациенты направляются в Остров или медицинские организации Пскова, где экстренные приёмные отделения работают круглосуточно», – отметили в министерстве.

В комментариях также поднимается вопрос сложности обратной дороги для пациентов – из Острова в Пушкинские Горы в вечернее или ночное время, если нет показаний к госпитализации. Администрация Островской межрайонной больницы располагает всеми материально-техническими ресурсами, чтобы доставить пациента обратно. Для этого в том числе были закуплены автомобили «Служба здоровья» по национальным проектам «Здравоохранение», «Продолжительная и активная жизнь», заключили в псковском минздраве.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

Псковский музей подготовил программу мастер-классов и экскурсий на осенние каникулы
22 октября 2026

Станислав Стармолотов попросил горожан поддержать Псков в борьбе за звание молодёжной столицы России
22 октября 2026

Ушёл из жизни псковский художник Николай Захаров
22 октября 2026

Готовность Псковской области к отопительному сезону обсудят депутаты на парламентском часе
22 октября 2026

Как детская мечта привела в медицину: новоржевский терапевт поделилась историей
22 октября 2026

Утечку на магистральной сети теплоснабжения устранили на Запсковье
22 октября 2026

Дезинфекционные установки получила районная ветстанция в Псковской области
22 октября 2026

Одностороннее движение и поворот направо: стала известна новая схема проезда на Запсковье

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...