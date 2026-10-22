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Как детская мечта привела в медицину: новоржевский терапевт поделилась историей

О своём пути в профессию, ежедневной работе и помощи пациентам рассказала ПАИ врач-терапевт Новоржевского филиала Островской межрайонной больницы Анастасия Чурина.

Как отметила специалист, рабочий день начинается с поездки на служебном транспорте из Острова. Прибывая на место за полчаса до приёма, врач занимается подготовкой: просматривает списки записанных пациентов, готовит карточки и проверяет, кому сегодня нужно закрыть больничный лист. Сам приём начинается в 09:00. В среднем за смену Анастасия Чурина принимает 25–26 человек. «Сейчас у нас сезонные заболевания, это ОРВИ и грипп. Также происходит обострение хронических заболеваний», – рассказала врач.

Главная задача терапевта в этот период – не просмотреть осложнения. «Мы, конечно, корректируем медикаментозное лечение, на физиотерапию отправляем. Потихоньку стараемся облегчить жизнь», – пояснила Анастасия Чурина.

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Интерес к медицине появился у неё ещё в средней школе, в шестом классе. Несмотря на то что в семье все связаны с военным делом, было решено, что старшая дочь станет врачом. Анастасия Чурина поступила на бюджет в Смоленский государственный медицинский университет.

«Я сразу знала, что на «лечебное дело», что пойду в терапию. Я определилась, наверное, курсе на третьем, когда поняла, что хочется сначала познать азы терапевтические, первичное звено, поликлинику, а уже потом, возможно, в дальнейшем пойти в более узкую специальность», – рассказала она.

Недавно Анастасия Чурина вернулась в родные края, подписав контракт по программе «Земский доктор». Её направили в Новоржевский филиал. «Очень хорошая поликлиника, приехала, познакомилась со всем коллективом. Пять лет я должна здесь отработать. Я наберусь довольно хорошего опыта», – отметила терапевт.

Коллектив принял молодого специалиста радушно. «Здесь с любым вопросом можно подойти, спросить у кого угодно, всё мне расскажут, объяснят», – добавила врач.

По её словам, позитивный настрой помогает в работе: «Сидишь с улыбкой, встречаешь пациентов, они хоть немного расслабляются, развеиваешь мифы, которые они прочитали в интернете».

Свою работу она любит за возможность помогать людям бескорыстно. «Я могу бескорыстно помогать людям, они уходят из моего кабинета с улыбкой на лице, выздоравливают. Это греет душу, и я с радостью принимаю каждого своего пациента», – заключила Анастасия Чурина.

Напомним, за 2025 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроились 72 врача и 12 средних медицинских работников.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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