Россияне после пандемии стали выбирать более комфортный отдых

16:08, 14 июля 2020, ПАИ

Жители России после снятия ограничений по коронавирусу стали покупать более дорогие туры на отечественные курорты, чем год назад. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе брифинга, пишет газета «Известия».

Майя Ломидзе отметила, что минимальная цена турпакета составляет 24 тысячи рублей на двоих с питанием на неделю. «Это самые бюджетные варианты отдыха на массовых направлениях с заездами с 17 по 24 июля», – уточнила она и добавила, что этом году минимальные цены на 25-30 % ниже, чем в прошлом году.

Эксперт также отметила, что стоимость самых популярных туров сейчас примерно в два раза превышает бюджетный вариант, то есть составляет от 55 до 80 тысяч рублей на двоих на неделю, включая питание, как правило, завтрак.

Кроме того, Майя Ломидзе сообщила, что в среднем стоимость дорогого отдыха в России независимо от направления начинается от 70 тысяч рублей на человека в сутки. «Это VIP-отдых с индивидуальными трансферами, дорогими номерами в дорогих объектах», – заключила она.