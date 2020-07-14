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Общество

Михаил Ведерников: Второго карантина экономика Псковской области не переживёт

«Второго такого удара экономика Псковской области не переживёт», - заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба 14 июля, комментируя последствия резкого снятия всех ограничений. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, снятие всех ограничений, введённых из-за распространения коронавируса, на этом этапе может привести ко второй волне. «Тут уже не будет возможности ответить точечными мерами, не будет понимания, что привело к заболеванию, и тогда придется закрывать всё и возращаться к началу», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что принял решение снять ограничения с работы очных образовательных учреждений. «Много обращений поступает со стороны НКО, которые работают с особыми детками. Но и тут требования должны соблюдаться очень строго - и по маскам, и по количеству людей в помещении, и по дистанции», - отметил Ведерников.

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