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Общество

Губернатор поручил включить фонтаны в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил включить в регионе фонтаны. Об этом с заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Какое-то время уйдет, но к выходным эту работу можно провести. Псков, Великие Луки, Опочка –  много обращений по городам с просьбой включить фонтаны», – отметил он.

Михаил Ведерников добавил, что внутренний туризм востребован, поэтому запуск фонтантов важен и для внешнего облика городов.

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