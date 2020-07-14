Губернатор поручил включить фонтаны в Псковской области

17:30, 14 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил включить в регионе фонтаны. Об этом с заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Какое-то время уйдет, но к выходным эту работу можно провести. Псков, Великие Луки, Опочка – много обращений по городам с просьбой включить фонтаны», – отметил он.

Михаил Ведерников добавил, что внутренний туризм востребован, поэтому запуск фонтантов важен и для внешнего облика городов.