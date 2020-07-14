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Общество

450 жителей Псковской области лечат коронавирус дома

450 жителей Псковской области лечат коронавирус дома, то есть находятся на амбулаторном лечении под наблюдением специалистов. Об этом на заседании опрештаба 14 июля сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, в Пскове лечение на дому получают 111 человек, в том числе шестеро детей.

1273 жителя региона все еще продолжают находиться на самоизоляции, 17 человек помещены в обсерваторы.

 

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