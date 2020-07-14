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Общество

В Псковской области исторически сложно с дисциплиной – Александр Котов

Александр Котов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«У нас исторически с дисциплиной не очень», – прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возможные ситуации, когда посетители кафе и ресторанов не станут соблюдать требования Роспотребнадзора. Об этом с заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы всё время призываете, и мы на разных уровнях говорим о том, что нужно соблюдать простые правила, – отметил Александр Котов. – Совершенно не сложно их выполнить – носить маску, своевременно обрабатывать руки. Но во многих магазинах, особенно крупных, где много народу, этот режим не соблюдается. На входе могут попросить надеть маску, а в зале каждый ведет себя так, как считает нужным. Кто отрицает коронавирус, маску не надевает, создает повышенную опасность для себя и окружающих».

Александр Котов подчеркнул, что необходимо усилить контроль при возобновлении работы кафе и ресторанов в регионе. «Опасность не миновала, на этом этапе важно усилить контроль», – добавил он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что собственник заведения должен нести ответственность, если посетители не будут соблюдать правила безопасности.

«Мы идем на сложный шаг. И работа внутри помещения – это третий этап снятия ограничений, а не второй. Но мы делаем этот шаг, понимая, насколько тяжело владельцам кафе и рестораторам», – сказал глава региона.

«Мы требовать будем много, несколько оперативных групп сделаем, будем ездить, смотреть, проверять. Если что – протокол, а если вторая проверка не пройдет, то учреждение закроется. Если массовый характер [нарушений], то вообще закроем отрасль», – добавил Михаил Ведерников и призвал всех к сознательности.

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