В Псковской области снимут ограничения с работы кафе и ресторанов

17:34, 14 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил снять ограничения с работы кафе и ресторанов, в том числе и внутри помещений. С такой инициативой глава региона выступил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области летние кафе и веранды работают уже с 22 июня. По его словам, снятие этого ограничения не повлияло на коронавирусную статистику.

«Считаю возможным разрешить общепиту работать внутри помещений», – сказал губернатор. Он также отметил, что на федеральном уровне был прописан алгоритм безопасной работы общепита. «Предлагаю принять такое решение у нас в регионе», – сказал глава региона.